Как информирует «НБН», эксклюзивные кадры момента уничтожения военной техники врага опубликовал 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины на странице в социальной сети Facebook.

В сообщении под видео говорится:

На один «Панцирь-С1» меньше. Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр зафиксировала «Панцирь-С1». В сотрудничестве с ракетным подразделением и аэроразведкой 132 ОРБ комплекс был превращен в металлолом.

Напомним, ранее в Сеть попали кадры, как украинцы устроили белорусским пограничникам «сюрприз» на 9 мая. .