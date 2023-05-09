О том, что нанесено на огромных плакатах, которые украинцы развесили на границе с Беларусью, одновременно включив гимн нашего государства, подобным образом «поздравив» белорусских пограничников с 9-м мая, и напомнили тем самым о предыдущей успешной борьбе с нацизмом, пишет «НБН», ссылаясь на видео, размещенное в Twitter-аккаунте местного телеканала «Белсат».

Как стало известно, гимн Украины прозвучал в этот вторник рядом с блокпостами «Прыкладнікі», «Вычаўка», «Гарадзішча», «Копішча», «Выступавічы» и «Пераброды». При этом, украинские пограничники не забыли подчеркнуть, что Украина и Беларусь когда-то «вместе победили фашизм», а теперь «вместе победят и рашизм». Организаторы этой акции полагают, что данное мероприятие должно напомнить РБ о совместном противостоянии внешним захватчикам в период Второй Мировой Войны.

Віншуюць з 9 траўня – уздоўж мяжы з Беларуссю ўкраінцы паставілі новыя білборды і ўключылі гімн



Гучыць у сённяшнюю раніцу ў пунктах пропуску Прыкладнікі, Вычаўка, Гарадзішча, Копішча, Выступавічы, Пераброды. pic.twitter.com/uVwp2TyQuL — Belsat TV (@Belsat_TV) May 9, 2023

Ранее мы писали о том, что Вооруженные силы Беларуси перебросили свои войска к границе с Литвой.