Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Телеграм.

Он писал:

«Незамедлительно!!! Всем проследовать к ближайшим к вам укрытиям и продолжайте там находиться!».

Известно, что первый взрыв в Запорожье прогремел приблизительно в 01:20 ночи. Спустя несколько минут после этого люди слышали еще один взрыв.

Ранее перед этим в Сети появилась информация о запусках оккупантами России ракет С-300 в направлении Запорожья. В том числе, об этом сообщалось в ТГ-канале карт воздушных тревог.

Напомним, мы уже писали о том, что оккупанты проводят «эвакуацию» мирного населения в Запорожской области.