В эфире национального телемарафона чиновник рассказал, что наша страна получила новое средство поражения – американские ЗРК Patriot. Как выяснилось, эти системы работают безупречно, в том числе и по таким воздушным целям врага, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, россияне были шокированы ликвидацией «Кинжала», поскольку они не сомневались, что такие ракеты не в зоне поражения украинских военных.

Данилов отметил, что на приеме в британском посольстве, где проходила встреча с военными атташе государств-союзников нашей страны, все были приятно удивлены профессионализмом украинских сил противовоздушной обороны.

Чиновник добавил, что ранее говорили о том, что эти ЗРК – сложная техника, на освоение которой нужно время, однако оказалось, что наши защитники очень быстро учатся.

Ранее об уничтожении ракеты «Кинжал» в небе над украинской столицей высказался глава оборонного ведомства Алексей Резников.