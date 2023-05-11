Исследовательская компания Gradus Research опубликовала результаты социологического опроса относительно прослушивания российских песен гражданами Украины после 24 февраля 2022 года, информирует «НБН».

По результатам исследования, 44,5% респондентов отказались от российского репертуара для прослушивания, 22% опрошенных продолжают слушать такую музыку, однако реже, чем делали это ранее.

В то же время 1% украинцев начали чаще потреблять русский музыкальный контент, чем до полномасштабного вторжения армии Путина, а 0,4% участников соцопроса стали слушать русские треки после 24 февраля прошлого года. 6% респондентов не определились с ответом либо отказались отвечать на вопрос.

Что интересно, 20% граждан Украины признались, что не слушали русскоязычные композиции еще до полномасштабной войны с РФ.

Ранее социологи рассказали, как изменилось отношение украинцев к 9 мая в связи с российской вооруженной агрессией в нашей стране.