О том, что вследствие долгожданной масштабной наступательной операции ВСУ, вторжение армии Путина, похоже, окончательно и безуспешно закончится к приходу этого зимнего сезона, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, опубликованное агентством Report.

По словам Данилова военные действия будут длиться до того момента, пока защитники Украины полностью не освободят всю оккупированную территорию, а полноценные контрнаступления ВСУ будут проводиться сразу по нескольким важным направлениям.

Секретарь СНБО уверен, что к зиме ВСУ намерены полностью закончить войну, и у нашего командования уже составлен некий обширный план по освобождению захваченной территории страны «от напавших на нас террористов», и единственным существенным вопросом, по-прежнему остается недостаток времени. Впрочем, станут ли в точности проводить только одну или же больше наступательных операций – «зависит от многих обстоятельств», но украинская армия не станет «ограничиваться временем», и будет «сражаться сколько потребуется».

Ранее мы писали, что Данилов рассказал, как в России и других странах отреагировали на уничтожение первой баллистической ракеты «Кинжал» оккупантов нашими защитниками.