Как информирует «НБН», по словам главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша, в 5 часов утра был зафиксирован прилет крылатых ракет в области.

Согласно словам Труша, на место инцидента прибыли специалисты, которые зафиксировали разрушения двух и повреждения двенадцати дачных домов. Пожар, как добавил губернатор, был сразу же ликвидирован.

Кроме того, обломками ракет были повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты, а также девять грузовых автомобилей. Пострадавших в результате ЧП нет. На месте инцидента продолжают работать специалисты, — заявил Труш.

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