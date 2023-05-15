В эфире национального телемарафона представитель Госпогранслужбы сообщил, что ситуация на границе с РБ остается полностью контролируемой, заверив, что оккупанты не смогут прорвать украинскую оборону на севере страны, информирует «НБН».

Спикер ГПСУ рассказал, что сейчас на белорусской территории количество путинских солдат значительно ниже, чем было несколько месяцев назад. Ранее в РБ дислоцировались 10-11 тысяч российских захватчиков, сегодня их около 2,5 тысяч.

По словам Демченко, после прохождения подготовки в Беларуси военных РФ возвращают на территорию страны-агрессора, откуда далее их, вероятно, перебросят на восток Украины для пополнения сил армии Путина. Кроме того, командование оккупантов выводит подразделения из РБ, однако не отправляет новых солдат на полигоны.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев оценил угрозу вторжения на север нашей страны с территории России и Беларуси.