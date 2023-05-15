Как информирует «НБН», об этом говорится в материале La Stampa.

Дословно из обнародованного сообщения:

На территорию Украины уже прибыл комплекс ПВО французско-итальянского производства. Его будут обслуживать двадцать местных специалистов.

Характеристики SAMP-T

Из характеристик этого зенитно-ракетного комплекса известно, что он предназначен для защиты от массированной атаки воздушных целей, в том числе тактических баллистических ракет. Он способен сопровождать сто траекторий воздушных целей и поражать десять из них. Точность поражения цели достигает 70 процентов, однако при этом прямое попадание не обязательное, так как цель может быт поражена огромным количеством металлических элементов. Экипаж этого комплекса состоит из четырнадцати человек, в то время, как системой Patriot управляют до 90 человек.

Таким образом, можно сказать, что ЗРК SAMP-T может конкурировать даже с американской системой ПВО Patriot.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о работе ПВО в Киеве.