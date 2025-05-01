По данным ВС ВСУ, на протяжении прошлого месяца силы противовоздушной обороны уничтожили 2 332 вражеские цели – 65 ракет и 2 267 беспилотников различных типов, информирует издание «НБН».

В Воздушных силах уточнили, что ПВО сбила 1 214 дронов-камикадзе «Шахед», 689 разведывательных БПЛА и 364 беспилотника других типов. Также противовоздушная оборона ликвидировала 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 13 крылатых «Калибр», 7 баллистических «Искандер-М»/KN-23, 4 управляемых авиационных Х-59/69 и 3 крылатые «Искандер-К».

Также на протяжении прошлого месяца авиация ВС ВСУ осуществила более 610 вылетов, из них более 200 на огневое поражение и поддержку войск, а также около 330 на истребительное прикрытие.

Кроме того, в апреле самолеты Сил обороны поразили 326 воздушных целей, командные пункты ВС РФ, объекты логистического обеспечения врага, а также места скопления оккупантов и их военной техники.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал количество целей, пораженных дронами Сил обороны в прошлом месяце.