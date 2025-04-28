Боровик в эфире телеканала «Киев24» сделал неутешительный прогноз относительно российских атак на Украину. По его словам, комплексные обстрелы оккупантов не могут сдерживаться нашей системой противовоздушной обороны, которая не покрывает всю территорию страны, информирует издание «НБН».

Эксперт объяснил, что украинской ПВО все сложнее отражать вражеские удары, поскольку россияне модернизируют ракеты, меняют технические характеристики оружия, анализируют предыдущие атаки.

Основатель компании-производителя БПЛА отметил, что не нужно разводить панику, однако стоит осознать, что война переходит на этап, в котором будет применяться множество беспилотников, как по Украине, так и по Российской Федерации.

Боровик отметил, что вооружение будет постоянно совершенствоваться и опережать комплексы противовоздушной обороны. Система ПВО работает по разным целям, и россияне могут отвлекать одними средствами от сбивания других, либо истощить ее, а после ударить ракетами.

Как сообщалось, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил о повышении ударных возможностей российских подводных лодок-носителей ракет «Калибр».