Представитель ГУР МОУ в комментарии изданию «РБК-Украина» заявил, что разведка Украины не фиксирует отвод войск РФ на Запорожье и Херсонщине. Захватчики продолжают готовиться к обороне, информирует «НБН».

Черняк уточнил, что есть движение оккупантов, они кого-то эвакуируют, вывозят награбленное, однако это не реальный выход боевых подразделений армии Путина. Параллельно «освободители» усиливают укрепления и строят новые.

По словам представителя военной разведки, группировка врага на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей составляет около 152 000 человек.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины рассказал о ситуации в Беларуси, оценив вероятность нового вторжения в нашу страну с территории РБ.