Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В частности, в сообщении отмечается, что среди предателей Украины, которые проживают на временно подконтрольных России территориях юга нашей страны, продолжают распространяться панические настроения.

Множество из таких уже покинули Украину, перебравшись в Россию.

Дословно из обнародованного сообщения:

В это же время руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов. Однако те все равно пытаются найти способ обойти запрет, вывозя свои семьи в Россию.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ запретила массовые собрания людей на оккупированных территориях на 9 мая.