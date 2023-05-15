Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
В частности, в сообщении отмечается, что среди предателей Украины, которые проживают на временно подконтрольных России территориях юга нашей страны, продолжают распространяться панические настроения.
Множество из таких уже покинули Украину, перебравшись в Россию.
Дословно из обнародованного сообщения:
В это же время руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов. Однако те все равно пытаются найти способ обойти запрет, вывозя свои семьи в Россию.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ запретила массовые собрания людей на оккупированных территориях на 9 мая.