Как информирует «НБН», об этом президент Украины рассказал в ТГ-канале, опубликовав соответствующее видео.

В сообщении президент нашей страны отметил:

Посетил военную базу в городе Аахен (Германия). Там проходят обучение украинские военные. Вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пообщались с украинскими воинами. Также бойцам ВСУ были вручены награды. Хочу поблагодарить вас, ребята, что вы представляете наше государство. Мы всех вас ждем дома. Возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще более мощной.