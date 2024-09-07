Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Telegraph, президент Владимир Зеленский выступил с обвинениями в сторону Великобритании относительно искусственного замедления предоставления ракет Storm Shadow на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

По словам Зеленского, Великобритания и прочие государства-партнеры лишь утверждают касательно «нехватки [дальнобойных] ракет», ослабляя сотрудничество, в том числе, когда дело касается предоставления Storm Shadow и идентичных боеприпасов.

Кроме того, украинский лидер воззвал к Лондону и Вашингтону с просьбой минимизировать ограничения, касающиеся использования оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ.

Зеленский акцентировал:

И это [запрет на применение указанного типа оружия] касается даже нашей территории, которая оккупирована РФ, включая Крым. Мы считаем, что это неправильно, что есть такие шаги.

Ранее мы писали о том, что Пентагон называл дополнительную причину запрета на удары ВСУ вглубь РФ.