Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное президентом Украины Владимиром Зеленским в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН», обстановка на Покровском направлении в течение последних нескольких суток стала несколько «лучше», однако есть оговорка.

По словам Зеленского ситуация там на Покровском направлении, в любом случае, сложилась достаточно непростая. Украинский лидер выражает благодарность нашим воинам, обеспечившим такие изменения до выезда [на немецкий «Рамштайн» и итальянский «Амброзетти»].

В частности, до визитов Зеленского в Европу, «где-то 3-4 суток», уже ситуация была лучше, и некоторые детали проговаривались «по три раза» с Сырским, но сейчас не следует обнадеживаться «раньше времени».

Президент Украины резюмировал:

Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать.

Ранее мы писали о том, что Зеленский раскритиковал Великобританию за промедление с новыми поставками ракет Storm Shadow.