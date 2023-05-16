Как информирует «НБН», в Телеграм Кличко рассказал, что в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.

Мэр Киева сообщил, что граждане пострадали в Соломенском районе столицы Украины.

Дословно из заявления Кличко:

Согласно предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. Что касается Оболонского района, где упали обломки, там пострадавших нет.

Ранее перед этим Кличко отмечал, что в Дарницком районе в результате падения обломков ракеты были повреждены два транспортных средства. В это же время никакой информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в ГУР ранее уже сообщали о ракетном запасе «Кинжалов» и «Калибров» у России.