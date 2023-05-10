О том, что запасы ракет модификаций «Кинжал» и «Калибр» у страны-агрессора, похоже, приближаются к критическому уровню, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, только определенные ракетные боеприпасы, в частности, С-300, которыми регулярно обстреливаются прифронтовые территории, есть у путинской армии в достаточном количестве. Однако высокоточных «Кинжалов» и «Калибров», оккупантам уже не хватает, поскольку у российского военно-промышленного комплекса отсутствует возможность быстрого воспроизводства высокоточного вооружения, но, тем не менее, «определенное производство есть».

Таким образом, РФ сможет изготавливать не более нескольких десятков ракет/ежемесячно, и даже если захватчики сделают продолжительные паузы, то «все равно не смогут покрыть то, что было потрачено на войну в Украине, что было бездумно сожжено».

Ранее мы писали, что Гуменюк сообщила о ситуации в Черном море, оценив угрозу новых массированных ракетных атак россиян на нашу страну.