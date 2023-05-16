Глава КГВА, комментируя ночные ракетные обстрелы столицы, сообщил, что это была восьмая воздушная атака на город с начала месяца, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Попко, удары по Киеву в ночь на 16 мая были комплексными, российские захватчики одновременно выпустили по столице беспилотники, крылатые ракеты и, вероятно, снаряды баллистического типа.

Начальник администрации уточнил, что эта атака на город была исключительной по своей плотности, российские захватчики били максимальным количеством ракет за кратчайший промежуток времени.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях ночной атаки ВС РФ на город.