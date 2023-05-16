В эфире национального телемарафона глава Луганской ОВА сообщил, что «освободители» в области паникуют из-за предстоящей масштабной военной операции Украины, информирует «НБН».

По словам чиновника, оккупанты в преддверии контрнаступления ВСУ волнуются, как никогда. Путинские военные в регионе выставили «миллионы блокпостов», заявили о задержании 29 «украинских диверсантов», обнаружили 180 «взрывников», тысячу ПТУРов.

Лысогор добавил, что помимо этой активности российские захватчики также потихоньку собирают вещи, поскольку осознают, чем закончатся для них атаки украинских защитников.

Ранее российские пропагандисты заявили об обстреле Луганска. Рупоры путинского режима обвинили в атаке на «столицу ЛНР» украинских военных.