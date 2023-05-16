В эфире «24 канала» военный сообщил, что в Бахмуте идут стрелковые бои от одного метра, украинские защитники встречают российских захватчиков в упор, информирует «НБН».

По словам Кудряшова, в городе-крепости не заканчивается пехота путинских войск, россияне продолжают бросать новые подразделения, взводы и роты. Несмотря на то, что украинским бойцам тяжело держать оборону, они полностью контролируют ситуацию в Бахмуте.

Майор добавил, что защитники также держат под контролем логистическое сообщение и подъезды к населенному пункту. Несмотря на то, что страна-агрессор бросила все силы и средства на захват Бахмута, украинские военные оказывают давление не только в городе, но и в его окрестностях.

Заместитель командира убежден, что эти усилия бойцов должны привести к тому, что какой-то участок на Бахмутском направлении проломится.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о перспективах «армии» Пригожина в Бахмуте.