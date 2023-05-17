В своем отчете эксперты ISW пишут, что ВС РФ пытаются усилить свои тактические наступления в Бахмуте, несмотря на то, что украинские военные сосредоточились на ограниченных локальных контратаках в районе города, информирует «НБН».

Аналитики обратили внимание на слова «главы ДНР» Дениса Пушилина о том, что РФ усилила свои группировки в под Бахмутом для «стабилизации ситуации». В Минобороны Украины также сообщали, что страна-агрессор оттягивает с других участков фронта в эту зону подразделения ВДВ.

Также россияне перебросили в район города подразделения 6-й гвардейской мотострелковой дивизии Западного военного округа, которые, вероятно, забрали с позиций вдоль линии Сватово-Купянск.

В Институте изучения войны считают, что перемещение войск РФ с других участков фронта под Бахмут связано с обеспокоенностью захватчиков относительно стабильности линии фронта в этой зоне, учитывая деградацию «вагнеровцев» в наступлениях, направленных на захват города.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили об успехах защитников в Бахмуте.