Как информирует «НБН», по информации советника мэра города Петра Андрющенко, вражеская техника двигается в сторону Волновахи, Пологов и Бердянска.

Дословно из обнародованного в Телеграм сообщения Петра Андрющенко:

В дневное время кроме направления Бердянск-Пологи было зафиксировано перемещение техники врага в направлении Волновахи на север Мариупольского района грузовой техники с живой силой, а также БТРов.

Андрющенко добавил, что также россияне возобновили тактику ночных передвижений.

В период с 2 до 3 часов ночи в сторону Бердянска из Новоазовска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники, — добавил он.

Напомним, ранее Андрющенко рассказал о взрывах в районе Азовстали.