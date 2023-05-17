В интервью блогеру Сергею Иванову на YouTube-канале ISLND TV глава ГУР МОУ рассказал, пыталась ли Украина воплотить мечту миллионов наших граждан – ликвидировать президента-агрессора РФ Владимира Путина, информирует «НБН».

По словам начальника украинской военной разведки, кремлевский диктатор является законной целью для нашей страны, однако она не делает попыток уничтожения военного преступника.

Буданов добавил, что трудно сказать, есть ли объективная возможность ликвидировать лидера россиян. Однако теоретически реально уничтожить какого-то человека.

Также в интервью начальник ГУР высказался о «копиях» Путина, рассказав, что выдало двойника диктатора в Мариуполе и на параде в Москве.