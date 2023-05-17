В интервью блогеру Сергею Иванову на YouTube-канале ISLND TV начальник украинской военной разведки заявил, что в Мариуполе и на параде 9 мая в столице РФ настоящий президент-агрессор не присутствовал, информирует «НБН».

По словам Буданова, у людей есть уникальные физиономические особенности и это не только отпечатки пальцев, а, например, промежуток между глазами, форма и рисунок уха, которые нельзя скопировать или повторить. Он отметил, что пластические операции позволяют что-то подправить во внешности, однако их возможности ограничены.

Глава ГОУ МОУ заявил, что двойника российского лидера в Мариуполе выдали уши, что видно невооруженным глазом. Генерал добавил, что так не бывает, что человек заснул с одним ухом, а проснулся с другим.

Говоря о «близнеце» Путина на параде в Москве 9 мая, начальник разведки рассказал, что его выдал рост, что видно на крупных планах. Кроме того, у «копий» главы Кремля разные повадки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о двойниках Путина и о здоровье диктатора.