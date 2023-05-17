О том, что силовики задержали 6-х жителей столицы нашей страны, которые неправомерно распространяли в социальных сетях фото и видео с работой сил ПВО во время недавней массированной атаки по Киеву, состоявшейся в ночь на 16-е мая, и уже инициировали уголовное производство согласно части 2-й статьи 114-2-й «УКУ», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Службы Безопасности Украины.

В частности, фигуранты дела осознанно фиксировали последствия поражения российских крылатых и баллистических ракет, таким образом раскрывая расположение и специфику работы нашей ПВО. Из-за подобных действий злоумышленников, как фото, так и видео, за считанные минуты были распространены в российских Telegram-каналах и пропагандистских пабликах, а позднее появились и на ресурсах в Сети, опекаемых вражескими спецслужбами.

IT-специалисты Службы Безопасности уже изъяли онлайн-камеры, автоматически фиксировавшие работу украинской ПВО, – эти видеокамеры состояли на балансе нескольких киевских коммерческих предприятий, и доступ к таким «шпионским устройствам» был открыт для огромного количества зрителей, включая и россиян. За распространение такого запрещенного контента, злоумышленники могут отправиться за решетку на 8-м лет, как и прочие украинцы, если совершат аналогичные нарушения.

Ранее мы писали о том, как в Воздушных силах отреагировали на скандал с камерами наблюдения.