О том, что во множестве городов Украины все еще работают видеокамеры, транслирующие изображения в Интернет в реальном времени (в основном – на YouTube), и это прямо помогает врагу корректировать свои атаки, поскольку все желающие могут получить доступ к подобным эфирам, наблюдая, в том числе, и за украинским ПВО, но в ближайшее время, такую проблему, похоже, решат, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, опубликованное в New Voice.

По словам Игната, данные камеры постоянно следят за окружающей обстановкой в онлайн-режиме, передавая полученное изображение на YouTube-каналы, то есть оккупанты сразу, без особых усилий, могут проконтролировать результаты обстрелов, и потому необходимо «скоординироваться с местными администрациями, чтобы упорядочить этот вопрос». Кроме того, чтобы люди не снимали на свои устройства работу систем ПВО, и не смогли потом выкладывать «соответствующие видео» в Сеть, в ВСУ сделают все нужное, то есть у врага останется гораздо меньше способов для добывания важной для него информации.

Ранее мы писали о том, как начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко прокомментировал ночную ракетную атаку на столицу во вторник, 16-го мая.