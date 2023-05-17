Как информирует «НБН», об этом говорится в сводке ВСУ в социальной сети Facebook.

Так, в ведомстве рассказали, что российские оккупационные силы разместили личный состав в детском саду поселка Юрьевка, что в Запорожской области. В это же время отмечается, что на территории этого же заведения продолжают проживать мирные граждане.

Дословно из обнародованного сообщения:

Враг и в дальнейшем продолжает цинично использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в собственных целях. В частности, здание детского сада поселка Юрьевка, что в Запорожской области, оккупанты РФ используют для размещения личного состава. В это же время на территории детского сада проживают также и гражданские лица, которых вывезли из приближенных к линии боевых действий населенных пунктов.

Напомним, ранее мы писали об уничтожении российской военной техники бойцами ВСУ на территории временно оккупированной Запорожской области.