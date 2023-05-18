В эфире национального телемарафона представитель украинской военной разведки прокомментировал «хлопок» на рельсах недалеко от Бахчисарая во временно оккупированном Крыму, который произошел в четверг утром, 18 мая, информирует «НБН».

Отвечая на вопрос журналистки, действительно ли россияне перевозили в вагонах зерно, спикер ГУР МОУ отметил, что оккупанты могли транспортировать этим путем и другие вещи, в частности все, что путинские оккупационные силы используют для войны против Украины – боекомплекты, вооружение и технику.

По словам Юсова, совершенно естественно, что железнодорожные пути «не выдержали, устали». Кроме того, на полуострове безопасно заработает инфраструктура лишь после его освобождения от российских захватчиков, а до этого момента «покоя не будет».

Напомним, что СМИ рассказали, как в этом месяце выросло количество диверсий на территории Крыма и страны-агрессора.