О том, что с начала 2023-го года, как в России, так и на территории временно оккупированного ею Крыма, зафиксировано около 57 попыток диверсионных действий на путях железнодорожного сообщения, объектах Минобороны РФ и энергетической сферы, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал издания «Верстка».

В соответствии с данными «Верстки», количество инцидентов «резко выросло» с текущего мая: почти 25 процентов диверсий произошло лишь за 13 дней этого месяца. Кроме того, с января по февраль россияне, протестовавшие против вторжения РФ в нашу страну, совершили 12 попыток диверсий, но с марта их количество упало до 7, и уже с апреля снова увеличилось до 12. Стоит подчеркнуть, что в мае, только за 11 дней, зафиксировано не менее 14 попыток уничтожения российской госсобственности.

Отметим, что самым распространенным видом диверсий являются поджоги релейных шкафов на ЖД-путях — известно о 36 таких случаях с начала 2023-го года. Вторые в этом рейтинге – сжигания военкоматов (9 попыток), а третья строка у повреждений железной дороги, взрывах на газопроводах, поджогов полицейских машин/здания ФСБ и Росгвардии/центра по сбору гуманитарной помощи для солдат РФ.

Ранее мы писали, что 14-го мая на территории города Севастополя прозвучали звуки взрывов.