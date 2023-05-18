В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что путинские солдаты искусственно повысили уровень воды в Каховском водохранилище, что привело к техногенной катастрофе, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, эти действия привели к тому, что российские захватчики создали себе минную ловушку на левом берегу Херсонщины. Единственное, что осталось оккупантам, – маневрировать на лодках, украденных у местных жителей, среди мин.

Руководитель пресс-центра отметила, что нелогичную активность «освободителей» раскритиковали даже сторонники так называемой «СВО». Скандал вспыхнул после того, как стало известно, что захватчики затопили без предупреждения отдельные участки побережья и в результате потеряли людей.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, сколько войск удерживает РФ на Юге Украины.