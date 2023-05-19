Британская разведка сообщила, что после взрыва на железной дороге на территории временно оккупированного полуострова в четверг, 18 мая, россияне приступят к быстрому ремонту рельс.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу в Twitter Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что при этом «бавовна» прервала поставки грузов оккупантам, в частности вооружения – крылатых ракет «Калибр» для ЧФ РФ. Кроме того, любой саботаж на этом чувствительном участке железной дороги способен усилить обеспокоенность руководства страны-агрессора относительно способности россиян защитить другие важные объекты инфраструктуры на полуострове.

Разведка Великобритании подчеркивает, что Крым по-прежнему играет ключевую психологическую и логистическую роль в обеспечении ведения боевых действий путинских оккупационных сил в Украине.

Напомним, что представитель украинской военной разведки прокомментировал «бавовну» на железной дороге в Крыму.