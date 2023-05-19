В интервью проекту «Разные люди» начальник украинской разведки заявил, что битва за Мощун и бои в Гостомеле на Киевщине – два ключевых события в войне с россиянами, которые окончательно разрушили их планы по захвату Украины, информирует «НБН».

По словам военачальника, украинцы в начале полномасштабного вторжения путинских оккупационных сил смогли дезориентировать врага, что оказало влияние на ход боевых действий.

Генерал сообщил, что государство-террорист сегодня задействовало в войне против нашей страны группировку численностью около 370 000 военного компонента, 20 000 нацгвардии и около 7000 различных военизированных формирований.

Буданов заверил, что путинские оккупационные силы полностью исчерпали свой наступательный потенциал и могут только держать оборону.

Ранее глава ГУР МОУ рассказал, пытается ли Украина ликвидировать Путина.