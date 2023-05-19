В эфире национального телемарафона городской глава сообщил, что на Запорожье российские захватчики готовятся к тому, что им придется держать оборону в направлении Мелитополя, для чего оккупанты возводят не только обычные фортификационные сооружения, информирует «НБН».

По словам Федорова, чтобы остановить наступление защитников «освободители» создают природные преграды, затапливая некоторые территории. Также враг минирует поля на десятки километров.

В своем Telegram-канале чиновник уточнял, что две недели назад россияне умышленно затопили район поселка городского типа Михайловка, такая же ситуация в зоне населенных пунктов в Акимовском районе области.

Мэр отметил, что в Анновке, Петровке, Елизаветовке и Вязовке давно пересохли реки, поэтому захватчики, по всей видимости, используют для затопления полей «водную стихию» из оросительного канала.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали о циничных действиях путинских солдат на временно захваченной территории Запорожской области.