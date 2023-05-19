В эфире «24 канала» военный рассказал, что катастрофы в Брянской области оказали влияние на пилотов страны-агрессора, которые вынуждены подниматься в небо со страхом перед реальной угрозой для их жизни, информирует «НБН».

По словам Игната, из этого российского региона оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Сумщину, Черниговщину и Харьковщину. Захватчики продолжают террор украинских областей таким вооружением, однако теперь пилоты РФ и их командование делает это не так дерзко, как ранее.

Для продолжения обстрелов российским летчикам придется приближаться ближе к государственной границе, что будет вызывать у них большой дискомфорт из-за осознания угрозы, которая нависает над ними.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ прокомментировал реакцию пропагандистов на катастрофы в Брянской области.