Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Залужного в ТГ-канале, высокопоставленные военные чиновники обсудили по телефону, в частности, обстановку на основных направлениях фронта, продолжение оборонное операции, а также «подготовку к дальнейшим действиям».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины высказал слова благодарности командованию Соединенных Штатов Америки за зенитно-ракетные комплексы Patriot подчеркнув их эффективную работу против массированных ракетных атак россиян беспилотниками и ракетами разных типов, в частности Х-47М2 «Кинжал».

Дословно из сообщения Залужного:

В приоритете дополнительные системы ПВО для усиления защиты нашего неба.

Еще одной темой для обсуждения были вопросы поставки вооружений и боеприпасов, в том числе, дальнобойных снарядов.

Напомним, ранее в начале месяца Залужный уже проводил разговор с Милли.