В эфире национального телемарафона Гуменюк высказалась о смене тактики нанесения ударов по Украине российскими захватчиками. Оккупанты начали активнее атаковать нашу страну именно в темное время суток, информирует «НБН».

По словам спикера оперативного командования «Юг», армия Путина не оставляет попыток истощить терпение наших граждан и системы противовоздушной обороны Украины. Враг атакует именно ночью, поскольку в это время несколько сложнее обнаружить воздушные цели.

Руководитель пресс-центра отметила, что РФ хочет расшатать ситуацию внутри страны, внесли раскол в наше общество накануне контрнаступления ВСУ, регулярно обстреливая Украину. Похожая активность захватчиков, как напомнила Гуменюк, наблюдалась накануне деоккупации Херсона.

Отметим, что сегодня ночью ВС РФ в десятый раз за май атаковали столицу Украины. Глава КГВА сообщил о последствиях ударов.