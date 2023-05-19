Как информирует «НБН», согласно заявлению начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, украинская ПВО уничтожила все цели противника. Ударов по Киеву не допущено. Также, по словам чиновника, это уже десятая за май воздушная атака на Киев.

Дословно из обнародованного сообщения:

Последняя воздушная тревога в столице Украины была связана с применением врагом беспилотников. Согласно предварительной информации, рашисты в очередной раз запустили по Киеву БПЛА «Шахед».

Кроме того, Попко акцентировал внимание на том, что по тактическому обзору – это был «приступ в несколько волн». Интервал между атаками был коротким.

Он добавил:

Такой тактикой Россия всячески пытается истощить нашу ПВО. Также кремлевское зло пытается таким образом психологически влиять на местное население. Но не дождутся!

Напомним, ранее вчера мы уже писали о последствиях ракетной атаки РФ по Одессе.