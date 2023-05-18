О том, что вследствие ракетного обстрела Одессы оккупантами, в ночь на этот четверг, 18-го мая существенно выросло число раненых граждан, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в период проведения брифинга, транслирующегося YouTube-каналом «Ukraine Media Center Odesa».

По словам Гуменюк, согласно предварительной информации: 1 человек погиб, а еще 2 получили ранения разных степеней тяжести, однако позднее стало известно — за медпомощью обратился еще один украинец.

Представительница ОК «Юг» подчеркнула, что наша ПВО сбила все 8 российских ракет, летевших в направлении Одессы, но их обломки все же повредили городское промышленное предприятие:

Действительно, во время работы ПВО может произойти ситуация, когда уже сбитые ракеты могут прилетать на землю и наносить ущерб. Особенность нашего региона в том, что часто ракеты сбивают над морем и мы не фиксировали поражение обломками.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ОК «Юг» оценили угрозу нового ракетного удара по Украине.