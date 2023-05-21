Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на комментарии Череватого «Суспільному«.

Сергей Череватый рассказал, что на данный момент город Бахмут в Донецкой области практически полностью уничтожен. Так как российские оккупанты регулярно атакуют его со всех видов вооружения, в том числе и с артиллерии. При этом подобные атаки оккупанты совершают практически каждый день

«Президент правильно сказал — город по сути снесен с лица земли».

Но при всем этом, как сказал Череватый — украинские войска и далее продолжают держать позиции на некоторых участках фронта в Бахмуте. Он отметил, что бойцы ВСУ заняли позиции в южно-западной части города и до сих пор находятся там. Там украинские военные держат некоторые фортификационные сооружения.

Помимо этого спикер Восточной группировки Сил обороны сказал, что даже в том случае, если Россия сможет полностью захватить районный центр — это все равно не принесет никакой ни политической, ни стратегической пользы для оккупантов.

Также он отметил, что на флангах ВСУ совершают контратаки и не дают противнику продвинуться.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты подтягивают дополнительные силы в Бахмут.