Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Захватчики пытаются арестовать как можно больше мужчин на ВОТ Запорожской области. Потом они оказывают на украинцев давление с целью мобилизации в ряды оккупационных войск Путина.

Дословно из обнародованного сообщения:

На временно оккупированной россиянами территориях захватчики по малейшему поводу арестовывают мужчин. Это происходит даже по причине нарушения комендантского часа, который был установлен самими же оккупантами. Далее задержанных отвозят в полевые лагеря к завезенным туда же с территории РФ заключенным, давшим свое согласие воевать в войсках Путина. Таким образом, украинцев склоняют к службе в армии врага, который напал на нашу страну.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты переоборудуют школы на территории ВОТ Запорожской области под госпитали.