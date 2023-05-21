Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Дословно из обнародованного сообщения:

Оккупанты Российской Федерации продолжают активно переоборудовать учебные заведения на территории временно оккупированных населенных пунктов Украины в военные медицинские учреждения. В том числе таким образом в полевые госпитали была переоборудована школа в поселке Азов Запорожской области и дошкольное учебное заведение в поселке Гладовка, что в Херсонской области.

Отмечается, что в настоящее время на лечении в вышеуказанных местах находятся порядка пятидесяти раненых оккупантов РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какие проблемы, по словам главы ГУР МОУ, ожидают Украину после окончания войны.