В эфире «24 канала» военный рассказал, что столица – сердце Украины, поэтому россиянам принципиально наносить удары по этому городу, информирует «НБН».

Армия Путина целенаправленно обстреливает Киев, где находятся все органы государственной власти и финансовые учреждения. Атакуя столицу, захватчики пытаются посеять панику среди гражданских.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, украинцы начинают паниковать, как только что-то идет не так и все знают, какими последствиями это оборачивается – очередями на заправках, «сметанием» соли с полок магазинов и т.д.

Игнат заявил, что паника – подарок стране-агрессору, которую рупоры путинского режима умело усиливают. Поэтому гражданам важно хранить спокойствие.

Напомним, что в ночь на 20 мая под ударом оказалась Киевская область. Россияне атаковали регион иранскими дронами-камикадзе.