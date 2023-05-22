Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Суспільного» в Телеграм.

Так, в 02:54 издание написало сообщение о том, что в Днепре прогремели взрывы. Немного позже, в 03:30 «Суспільне» добавило, что в городе вновь звучат взрывы.

В свою очередь мэр города Борис Филатов незамедлительно обратился к жителям Днепра с убедительной просьбой ничего не снимать и не публиковать в Сети.

Отметим, что по информации издания «Зеркало недели», во время воздушной тревоги ночью в Днепре прогремело не менее сорока взрывов.

А начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил следующее:

Благодаря нашим Силам обороны, мы выдержали атаку. Все детали будут позже.

Напомним, ранее мы уже писали о предыдущей ракетной атаке РФ по городу Днепр.