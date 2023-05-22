О том, что на этой неделе, в Украине ожидаются не только дожди и ливни в сопровождении гроз, но и возможны незначительные колебания отметок на термометрах, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз тематического портала «Погода-УНИАН».

Завтра, 23-го мая, температурные показатели в Украине практически не изменятся, и будет наблюдаться от +20 до +24 градусов по Цельсию, однако над некоторыми частями страны — дожди с грозами: осадки выпадут над востоком, югом, почти во всех центральных областях, а также кое-где и на севере.

В среду, 24-го мая, дожди в Украине так и не прекратятся: ливни с грозами ожидаются повсеместно, за исключением западных областей, и частично территорий Винницкой и Житомирской областей. На западе нашей страны — от +22 до +26 градусов по Цельсию, на севере – от +23 до +25 градусов по Цельсию, на востоке — до +25 градусов по Цельсию, а в центральной части и на юге – от +21 до +24 градусов по Цельсию.

В четверг, 25-го мая, дожди и грозы затихнут, а температура удержится в пределах от +21 до +25 градусов по Цельсию.

В пятницу, 26-го мая, осадки вновь ожидаются везде, кроме большинства западных и северных регионов, при этом, температура не упадет, а на востоке даже станет еще теплее — от +25 до +28 градусов по Цельсию.

На субботу и воскресенье, 27-го и 28-го мая, дожди исключаются и одновременно возможно небольшое снижение температуры: на западе от +17 до +20 градусов по Цельсию, на севере – от +17 до +19 градусов по Цельсию, на востоке – от +19 до +24 градусов по Цельсию, в центре – от +19 до +22 градусов по Цельсию, и на юге – от +20 до +26 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали, что май 2023-го года не принесет в Украину слишком нестандартных условий погоды.