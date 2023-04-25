О том, что май 2023-го года принесет в Украину практически стандартные условия климата, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование, опубликованное на официальной станице «Украинского гидрометцентра».

В частности, усредненные месячные температурные показатели в Украине, ожидаются в диапазоне от +14 до +18 градусов по Цельсию, и только в Карпатских горах вероятны от +10 до +13 градусов по Цельсию, что весьма близко к нормальным отметкам. Также, в соответствии с этим же прогнозом, месячный уровень осадков составит от 0,35 до 0,72 см, что тоже является определенной нормой для этого сезона. Однако в Закарпатской области, как и в Прикарпатье – от 1,32 до 1,70 см, что незначительно превышает вышеуказанный метеорологический эталон.

Отметим, что согласно данным продолжительных наблюдений «Укр гидрометцентра», среднемесячная температура майских воздушных масс, обычно колеблется в Украине от +13 до +17 градусов по Цельсию, а в горах — от +7 до +12 градусов по Цельсию.

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