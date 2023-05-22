Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Дословно из обнародованного сообщения:

На фоне весомых потерь в живой силе военное руководство России приняло решение о сокращении до десяти дней срока подготовки личного состава из числа заключенных, базовый лагерь которых развернут в Луганской области в Старобельском районе.

Согласно данным Генштаба ВСУ, ранее в лагерь в Луганской области привезли из российских колоний порядка одной тысячи человек пополнения. На их подготовку захватчики планировали потратить четыре недели, но сейчас этот срок был сокращен всего до десяти дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евгений Пригожин поставил крест на «вагнеровцах».