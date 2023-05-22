В эфире «24 канала» бывший командир «Азова» указал на ложь в словах «повара Путина», отметив, что за последнюю неделю защитники взяли в плен путинских солдат из 72-й и 57-й бригад ВС РФ, мобилизованных из «ЛНР», российских добровольцев, бойцов «Шторм Z» и боевиков армии Пригожина, информирует «НБН».

По словам Жорина, всех представителей путинских оккупационных сил украинские военные выбивали с позиций, продвигаясь вперед, поскольку в Бахмуте стоят не только регулярные части армии РФ, но и наемники ЧВК «Вагнер», которые терпят поражение.

Майор сообщил, что олигарх хотел скорее заявить о захвате города своей армией и убраться оттуда как можно скорее, поскольку понимает, что вскоре россиянам там будет не сладко. «Повар Путина» хочет вывести из Бахмута своих боевиков, чтобы получили разгром ВС РФ.

Напомним, в ISW оценили наступательный потенциал «вагнеровцев» после месяцев тяжелых боев за Бахмут.