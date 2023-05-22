Аналитики ISW в своем отчете заявили, что армия российского олигарха Евгения Пригожина потеряла свой наступательный потенциал после многомесячных попыток взять под контроль Бахмут, информирует «НБН».

Американские эксперты пишут, что после месяцев тяжелых боев за город в Донецкой области «вагнеровцы» либо оставят нынешние позиции, либо перейдут в оборону.

В Институте изучения войны обратили внимание на то, что боевики ЧВК еще с конца декабря прошлого года демонстрировали признаки потери наступательного потенциала за пределами Бахмута.

Кроме того, маловероятно, что армия Путина будет проводить наступления, если наемники «Вагнера», как обещал Пригожин, выйдут из города 25 мая.

Напомним, что в РФ заявили о «захвате» Бахмута. В ВСУ объяснили такие сообщения оккупантов.