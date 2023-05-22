В эфире национального телемарафона Череватый заявил, что командованию путинских оккупационных сил нужна победа в Бахмуте, поскольку после многомесячных безрезультатных попыток захвата города армия страны-агрессора утратила свой авторитет и прежнюю силу, информирует «НБН».

По словам спикера Восточной группировки войск, ВС РФ стали посмешищем на весь мир и в преддверии украинского контрнаступления им важно показать, что они имеют какой-то трофей.

Он отметил, что сам факт личного поздравления кремлевского диктатора Владимира Путина, отправленного ЧВК «Вагнер», в связи с «захватом» города, свидетельствует о безосновательности «победы» армии Пригожина в Бахмуте.

В то же время украинские защитники имеют успехи в районе населенного пункта – продвигаются на отдельных участках, контратакуя захватчиков.

Напомним, что во время пресс-конференции в Хиросиме американский лидер Джо Байден рассказал о потерях армии Путина в боях за Бахмут.